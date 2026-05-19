Turistas russos e americanos são assaltados após saírem de samba no centro do Rio

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Turistas russos e americanos foram assaltados após deixarem um samba na Pedra do Sal, no centro do Rio de Janeiro, para a zona sul, onde estão hospedados, na madrugada desta terça-feira, 19. Ao todo, seis pessoas foram vítimas.

Segundo informações da Polícia Militar, os quatro americanos deixaram a Pedra do Sal com um guia de turismo e duas jovens brasileiras em dois táxis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 3h, criminosos em uma moto abordaram um dos carros no Elevado Paulo de Frontin. Os assaltantes levaram pertences e agrediram um dos turistas.

Dois turistas russos também foram assaltados nesta madrugada ao deixarem a Pedra do Sal.

Os dois casos foram registrados na Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT), que investiga as ocorrências.