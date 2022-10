Turistas italianos são baleados após entrarem em favela do Rio por engano

Marcio Dolzan (via Agência Estado)

Dois turistas italianos foram baleados ao entrar por engano na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio, por volta das 4h30 da madrugada desta sexta-feira, dia 14. Eles voltavam de uma festa na Marina da Glória e estavam com três amigos quando foram guiados pelo GPS para o interior da comunidade.

Segundo informações preliminares colhidas por policiais militares, o grupo se dirigia pela Avenida Brasil quando entrou em um dos acessos à favela de Manguinhos por indicação do aplicativo. Foi quando o veículo foi alvo de disparos que teriam sido feitos por traficantes que dominam a favela.

Os turistas conseguiram fugir e buscaram socorro no Hospital Municipal Evandro Freire, que fica na Ilha do Governador. Um dos homens foi atingido no braço, e outro, em uma costela. De acordo com a direção do hospital, "ambos os pacientes estão estáveis". Até o início da manhã desta sexta-feira, nenhum suspeito pelo crime havia sido identificado.