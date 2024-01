Turistas dançam funk em caminhão dos bombeiros durante incêndio

Turistas e moradores de Peruíbe, cidade litorânea de São Paulo, comemoraram a virada do ano, na madrugada de segunda-feira (1º), de uma forma fora do comum: eles subiram em um caminhão do Corpo de Bombeiros que estava a caminho de uma ocorrência de incêndio para dançar funk. A corporação divulgou uma nota a respeito do episódio e o classificou como "desrespeitoso e arriscado".

Por conta da atitude tomada pelas pessoas, o deslocamento para o local em que ocorria o incêndio foi mais lento.

Vídeos que circulam as redes sociais mostram que havia pelos menos 10 pessoas em cima da viatura ou penduradas. Elas dançam ao som de um funk que diz: “Fogo na frente, fogo no bumbum”.

Veja:

Por meio da nota, a corporação alegou que a ação interferiu nos serviços prestados à sociedade.“Lamentavelmente, alguns indivíduos agiram de forma desrespeitosa e arriscada, subindo na parte superior da viatura Auto Bomba. Tal comportamento não só colocou essas pessoas em risco, mas também interferiu nas atividades dos profissionais que se dirigiam para prestar um serviço essencial à comunidade”, diz.

A ocorrência era de incêndio em uma motocicleta na Avenida Governador Mário Covas Júnior, que se estende por toda a praia de Peruíbe. Os bombeiros não informaram o que teria provocado o fogo.

