Turista que morreu em tirolesa no Ceará filmou a própria queda; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sérgio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, filmou a queda da tirolesa

O turista Sérgio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, filmou a queda da tirolesa que o levou à sua morte, na praia de Canoa Quebrada, município de Aracati, no estado do Ceará. O acidente aconteceu no dia 10 de outubro, depois da viga de sustentação do equipamento romper durante um passeio pelas dunas da praia.

continua após publicidade .

No vídeo que viralizou nesta terça-feira (25), Sérgio aparece sorridente e, em seguida, ocorre o acidente. Em outra filmagem, feita de outro ângulo, feita pela companheira do turista, é possível ver a viga de sustentação tombando, até que o homem bate com força contra o chão.

O turista Sérgio Murilo Lima, de 39 anos, filmou a queda da tirolesa que o levou à sua morte, na praia de Canoa Quebrada, no estado do Ceará. O acidente ocorreu no dia 10 de outubro, após a viga de sustentação do equipamento romper durante um passeio pelas dunas da praia. pic.twitter.com/KNv7uZet3l continua após publicidade . October 25, 2022

Após o acidente, Sérgio foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas já chegou ao local sem vida. O homem estava no Ceará a passeio havia seis dias e, antes do acidente fatal.

Com informações de O Tempo

Siga o TNOnline no Google News