Turista morre no Réveillon após rojão explodir em seu peito

Elisângela Tinem Gonçalves, de 38 anos

Uma mulher, de 38 anos, morreu durante as comemorações do Réveillon após um rojão se prender à sua roupa e explodir. A fatalidade aconteceu na Praia Grande, no Litoral Paulista. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, e até o momento nenhum suspeito foi identificado.

Identificada como Elisângela Tinem Gonçalves, a vítima estava acompanhada do primo, Alexander Freitas Gonçalves de 41 anos, que se feriu ao tentar ajudar a familiar. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens feitas durante a queima dos fogos mostram dezenas de pessoas acompanhando o show, na faixa de areia. No registro, é possível ver quando a carga de um rojão é desviada e atinge Elisângela. Em questão de segundos, o artefato explode, gerando um forte clarão.

Em relato às autoridades, o primo da vítima relatou que o explosivo se prendeu na região do peito da parente. Quando ele tentou tirá-lo, o artefato explodiu. Elisângela deixa um filho de 13 anos.

A Prefeitura de Praia Grande afirmou que, segundo a Lei Municipal n° 744, de outubro de 1991, é proibida a venda e comercialização de fogos de artifício na Cidade. “A Prefeitura salienta ainda que o artifício que acertou a vítima não partiu dos fogos oficiais da Prefeitura. Inclusive, o Bairro Mirim não contou com ponto oficial de queima de fogos”, afirma em trecho de nota encaminhada ao Metrópoles.

