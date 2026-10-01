Turista mexicano morre no Rio após pular em carro para tentar impedir assalto
Um turista mexicano morreu após pular sobre um carro para tentar impedir um assalto na região da Pedra do Sal, no centro do Rio de Janeiro, na madrugada da última terça-feira, 29. Um homem foi preso.
A Polícia Civil informou que Carlos Hernandez Ortiz estava com outros dois amigos quando foi abordado por três criminosos, por volta das 2h. Os assaltantes tinham uma abordagem diferente: aproximavam-se das vítimas e as abraçavam, simulando uma interação amistosa, para furtar seus pertences.
Assim que percebeu que havia sido furtado, Ortiz foi em direção aos criminosos e pulou sobre o capô do veículo em que eles estavam. Segundo a investigação, um dos suspeitos ordenou que o motorista acelerasse, e o mexicano caiu no chão e bateu a cabeça. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Algumas horas depois, por volta das 5h, o carro dos criminosos foi abordado por agentes da Polícia Federal (PF). Dois suspeitos conseguiram fugir a pé, mas o motorista, identificado como Guilherme do Nascimento Pinto, foi preso. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto.
Segundo a Polícia Civil, Pinto confessou ter participado do crime e de outras cinco ou seis ações semelhantes, recebendo cerca de R$ 500 por cada uma.
Ele disse que, na madrugada da morte de Ortiz, buscou os dois comparsas e os levou até as proximidades da Praça Mauá. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Pinto afirmou que o grupo roubava entre oito e nove celulares em um único dia.
O caso foi registrado como latrocínio - quando há roubo seguido de morte - e é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A prisão em flagrante de Pinto foi convertida em preventiva. As diligências continuam para localizar e prender os outros dois envolvidos.