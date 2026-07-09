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Turista mexicano é hospitalizado no Rio após sofrer ataque com garrafada em Copacabana

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 21:16:00 Editado em 09.07.2026, 21:24:38
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Um turista mexicano foi agredido com uma garrafa em Copacabana, no Rio de Janeiro, e teve de ser hospitalizado na madrugada da terça-feira, 7. Identificado como Kevin Jonoel, de 22 anos, o homem foi internado no Hospital Miguel Couto. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e um dos autores já foi preso, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

Jonoel relatou o ocorrido nas redes sociais. "Ele chegou com a garrafa. Disse para o meu amigo correr. Nós corremos. Ele me encontrou, me bateu, pegou o meu celular e ficou me batendo no chão. Eu perdi a consciência", contou.

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Além do celular roubado, o turista perdeu o voo de volta para o México, já que permanece hospitalizado devido aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, PMs do 19º BPM (Copacabana) foram acionados na terça para uma ocorrência na Avenida Atlântica, em Copacabana.

No local, os agentes foram informados de que homens haviam ameaçado turistas. Os suspeitos fugiram após a chegada dos policiais, que deram início a buscas na região.

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Durante o patrulhamento, os policiais encontraram um homem gravemente ferido, vítima de agressões que teriam sido praticadas pelos mesmos suspeitos envolvidos nas ameaças aos turistas.

Depois, um dos suspeitos foi localizado. As investigações seguem em busca dos demais autores.

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ataque/garrafada/turista mexicano/copacabana/rio
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