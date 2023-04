Turista inusitado: jacaré é flagrado passeando nas Cataratas do Iguaçu

Da Redação

O jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado

Turistas que visitaram as Cataratas do Iguaçu, no lado argentino da atração turística, se depararam com um jacaré passeando neste final de semana. O animal caminhava tranquilamente pela passarela, quando foi "flagrado" pelos turistas.

Vídeos do momento revelam a passarela vazia, com apenas o jacaré-de-papo-amarelo "passeando" nas Cataratas. Não há informações de quantas pessoas estavam no local no momento da filmagem.

De acordo com informações do RicMais, o animal é bastante comum no lado argentino, mas a "visita" na passarela é considerada rara. Após a aparição, os biólogos do parque, juntamente com guardas, realizaram a captura do jacaré.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Após o resgate, o bichinho foi levado e solto no Rio Iguaçu, seu habitat natural.

