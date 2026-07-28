Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Turista holandês de 26 anos morre após barco virar nas Cataratas do Iguaçu

Escrito por Luis Filipe Santos (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 20:20:00 Editado em 28.07.2026, 20:31:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um turista holandês de 26 anos morreu no início da tarde desta terça-feira, 28, após o barco em que ele estava virar durante um passeio nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O Estadão procurou a empresa Macuco Sáfari, responsável pelo passeio, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. A reportagem também tenta contato com o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No total, oito pessoas estavam na embarcação: piloto, copiloto e seis turistas da Holanda. O homem que morreu viajava com a família da namorada: além do casal, também estavam no barco os pais dela, a irmã e a namorada da irmã. Todos foram resgatados da água.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o primeiro acionamento do Corpo de Bombeiros relativo ao caso ocorreu às 12h20. Das vítimas, quatro (três mulheres e um homem) receberam atendimento da equipe do parque no local.

O jovem que morreu sofreu afogamento e a situação evoluiu para parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido inicialmente pela equipe do parque, transportado por embarcação até o porto seco e, na sequência, encaminhado por ambulância ao Hospital Municipal, onde o óbito foi confirmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O piloto e o copiloto procuraram atendimento posteriormente, foram avaliados por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento mais próxima. Não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde deles.

As identidades das vítimas e da tripulação não foram reveladas, e ainda não há mais detalhes sobre como o acidente ocorreu. As investigações sobre as circunstâncias e causas do acidente serão conduzidas pela Polícia Civil do Paraná e pela Marinha, através da Capitania Fluvial do Rio Paraná.

O passeio vendido pela empresa Macuco Sáfari inclui um trecho coberto de carro em meio à mata, uma trilha e, por fim, o passeio de barco no Parque Nacional do Iguaçu. A companhia também oferece serviços de rafting e rapel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BARCO Cataratas do Iguaçu morte Turista Holandês
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV