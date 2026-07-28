Turista holandês de 26 anos morre após barco virar nas Cataratas do Iguaçu

Um turista holandês de 26 anos morreu no início da tarde desta terça-feira, 28, após o barco em que ele estava virar durante um passeio nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O Estadão procurou a empresa Macuco Sáfari, responsável pelo passeio, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. A reportagem também tenta contato com o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No total, oito pessoas estavam na embarcação: piloto, copiloto e seis turistas da Holanda. O homem que morreu viajava com a família da namorada: além do casal, também estavam no barco os pais dela, a irmã e a namorada da irmã. Todos foram resgatados da água.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o primeiro acionamento do Corpo de Bombeiros relativo ao caso ocorreu às 12h20. Das vítimas, quatro (três mulheres e um homem) receberam atendimento da equipe do parque no local.

O jovem que morreu sofreu afogamento e a situação evoluiu para parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido inicialmente pela equipe do parque, transportado por embarcação até o porto seco e, na sequência, encaminhado por ambulância ao Hospital Municipal, onde o óbito foi confirmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O piloto e o copiloto procuraram atendimento posteriormente, foram avaliados por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento mais próxima. Não foram divulgadas mais informações sobre o estado de saúde deles.

As identidades das vítimas e da tripulação não foram reveladas, e ainda não há mais detalhes sobre como o acidente ocorreu. As investigações sobre as circunstâncias e causas do acidente serão conduzidas pela Polícia Civil do Paraná e pela Marinha, através da Capitania Fluvial do Rio Paraná.

O passeio vendido pela empresa Macuco Sáfari inclui um trecho coberto de carro em meio à mata, uma trilha e, por fim, o passeio de barco no Parque Nacional do Iguaçu. A companhia também oferece serviços de rafting e rapel.