Turista grava momento em que raio cai e mata guia durante passeio

Uma fatalidade foi registrada pelo Corpo de Bombeiros nesse domingo (19). Um guia de turismo de 36 anos morreu depois de ser atingido por um raio na trilha da Pedra da Gávea, entre a Barra da Tijuca e São Conrado, no Rio de Janeiro.

A descarga elétrica atingiu o profissional, identificado como Leilson Souza, quando ele estava na região da Cadeirinha. Ele acompanhava um grupo até o alto da Pedra da Gávea — uma das trilhas mais difíceis do Rio — quando a chuva veio antes do previsto.

Uma turista do grupo, identificada como Karlla Conceição Araújo da Silva, de 26 anos, registrou o momento em que o raio cai e mata Leilson (assista abaixo). No registro, a mulher mostra a paisagem da região e é possível ver o guia (com mochila verde e boné preto) se afastando do grupo para uma das pontas da localidade Cadeirinha. Pouco tempo depois, um raio o atinge.

Os bombeiros precisaram do apoio de um helicóptero para conseguir remover o corpo de Leilson do local.

Veja:

