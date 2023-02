Turista de Minas Gerais morre afogada na Praia de Copacabana

Da Redação

Uma turista de Juiz de Fora (MG) morreu na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (21). A mulher foi identificada como Karina Amaro, de 33 anos. Ela se afogou na altura do Hotel Copacabana Palace, pouco depois de chegar ao Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro às 7h40, mas ela só foi retirada do mar por volta de 8h05. A vítima foi resgatada do mar já desmaiada, e às 8h10 os bombeiros ainda tentavam reanimá-la com aparelhos e soro.

Por volta de 8h20, ela foi levada para uma ambulância na orla da praia, de onde seguiu para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. De acordo com os bombeiros, o estado de saúde dela era grave. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Karina já chegou sem vida à unidade hospitalar.

Karina havia acabado de chegar ao Rio em uma excursão que veio de Juiz de Fora. Testemunhas contaram que Karina estava com outras duas nadando quando começou a se afogar. Até a chegada do socorro, ela já havia bebido muita água do mar. A Praia de Copacabana tem bandeiras vermelhas na areia indicando alto risco de afogamento na manhã desta terça (21).

As informações são do g1.

