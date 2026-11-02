Turista canadense morre afogado enquanto praticava kitesurfe no litoral do Ceará

Um homem morreu afogado na tarde do domingo, 1º de novembro, na praia de Paracuru, litoral do Ceará. Segundo informações da imprensa local, a vítima era um turista canadense de 50 anos, que praticava kitesurfe quando se afogou.

As circunstâncias da ocorrência são investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ao Estadão.

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Banhistas prestaram socorro

De acordo com apuração da TV Verdes Mares, o homem precisou ser retirado da água por banhistas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teria sido acionado e, ao chegar à praia, encontrou a vítima sendo transportada em um carro.

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Ainda segundo a reportagem, os socorristas tentaram prestar atendimento no local, mas constataram a morte após uma parada cardiorrespiratória.

O homem estaria desacompanhado no momento do acidente.

Informações da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará apontam o município como referência internacional para praticantes de kitesurf, esporte aquático em que o praticante utiliza uma prancha e, de pé sobre ela, é puxado por uma pipa de grande porte com ajuda do vento.

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Polícia Civil investiga circunstâncias do afogamento

Em nota, a SSPDS informou que a vítima ainda não havia sido formalmente identificada. Segundo a secretaria, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

A reportagem procurou o Samu-CE, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Ceará para obter mais informações sobre o atendimento, mas não recebeu retorno até o fechamento deste texto.