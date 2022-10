Turista cai nas Cataratas do Iguaçu e desaparece; saiba mais

Da Redação

O homem se desequilibrou no momento em que foi tirar uma selfie e caiu

Um turista caiu nas Cataratas do Iguaçu do lado argentino na manhã desta segunda-feira (17). O homem argentino subiu na grade de proteção de uma das passarelas superiores do Salto Bossetti para tirar uma selfie e acabou se desequilibrando.

As equipes de socorro que atuam no Parque Nacional do Iguaçu do lado argentino estão fazendo buscas para tentar encontrar a vítima mas a vazão do Rio Iguaçu nesta segunda-feira (17) está em torno de cinco milhões de litros d’água por segundo, dificultando o trabalho dos socorristas.

Informações do site CATVE.

Alta vazão de água

A passarela principal de acesso às quedas do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu foi reaberta neste sábado (15/10), após quatro dias fechada devido a alta do Rio Iguaçu. Na quinta-feira, a vazão das Cataratas chegou a 16,5 milhões de litros por segundo.

Essa foi a segunda maior vazão registrada nas Cataratas, desde que o volume de água passou a ser medido pela Copel, em 1997. A vazão considerada normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo.

