Turista cai ao tirar selfie e passa quase 12 horas preso à beira de precipício no Tocantins

Um turista de 50 anos viveu momentos de grande aflição ao cair e ficar preso à beira de um precipício na Serra de Taguatinga, localizada no município de Taguatinga, no sudeste do Tocantins. O acidente aconteceu na última terça-feira (13) quando o homem acabou despencando em um trecho de terreno íngreme enquanto tentava tirar uma fotografia utilizando o próprio aparelho celular.

- leia mais: Prêmio Jabuti anuncia finalistas da edição 2026; confira a íntegra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A central do Corpo de Bombeiros Militar recebeu a chamada de emergência por volta das 12h14, momento em que a guarnição da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar foi prontamente acionada para iniciar os procedimentos de busca e salvamento. Mesmo após a queda em uma área de extremo risco, a vítima permaneceu consciente, orientada e com o telefone nas mãos, o que permitiu que ela própria efetuasse o pedido de socorro.

Durante a ligação com a equipe de emergência, o homem relatou ter sofrido escoriações pelo corpo e conseguiu enviar a sua localização exata, permitindo identificar que ele se encontrava imóvel a poucos metros de um penhasco com queda livre superior a 70 metros de altura.

Diante do cenário de alta complexidade e do risco iminente de novo desabamento, os socorristas precisaram montar uma estrutura de descida técnica por meio de rapel, empregando equipamentos especializados em salvamento em altura para alcançar e estabilizar a vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a remoção do homem da borda do despenhadeiro, a equipe enfrentou mais um desafio no transporte em solo, percorrendo uma extensa área de mata fechada e terreno acidentado repleto de obstáculos naturais. O deslocamento de volta exigiu inclusive o auxílio voluntário de moradores locais, que ajudaram os bombeiros a abrir caminho e desobstruir a passagem entre a vegetação densa.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A complexa operação de resgate foi dada como concluída quase 12 horas após o primeiro chamado, por volta das 23h53. Assim que foi conduzido em segurança para fora da área de serra, o turista foi entregue aos cuidados de uma ambulância municipal e encaminhado para avaliação e atendimento médico no Hospital Municipal São João Batista, em Taguatinga.