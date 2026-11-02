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Turista argentino e instrutor morrem em acidente de asa-delta no Rio

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um acidente de asa-delta resultou na morte de dois ocupantes nesta segunda-feira, 2, na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como o instrutor brasileiro Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26 anos.

Segundo depoimento prestado à Polícia Civil pelo vice-presidente do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), Bruno Menescal, o piloto atuava na modalidade há dez anos, mas possuía a carteira de instrução há um ano. O passageiro argentino, natural de Puerto Deseado, havia chegado à capital fluminense no domingo, acompanhado de amigos.

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Como ocorreu o acidente e o atendimento

De acordo com o relato do vice-presidente do CSCVL, que presenciou a cena, a asa-delta realizou uma curva em baixa altitude e, em seguida, glissou (perdeu sustentação lateral), colidindo contra a rampa da pista de pouso localizada ao lado de um muro na areia da praia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h23 e as equipes do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) prestaram atendimento no local. As vítimas foram socorridas em estado grave e em parada cardiorrespiratória com o apoio de um helicóptero.

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Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto. No início da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito das duas vítimas. Os voos livres na Praia de São Conrado foram suspensos nesta segunda-feira.

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ACIDENTE/ASA-DELTA/RIO/MORTES/INSTRUTOR/TURISTA
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