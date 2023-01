Turista americano desaparece em cheia de cachoeira na Chapada dos Veadeiros (GO)

Caio Possati (via Agência Estado)

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás trabalha nas buscas de um turista americano de 30 anos que está desaparecido desde sábado, 28, na Chapada dos Veadeiros, região de Alto Paraíso, Distrito de São Jorge. O homem estava acompanhado de um grupo de outras quatro pessoas. Os cinco estavam se banhando na cachoeira Raizama à tarde, quando foram pegos de surpresa com o aumento repentino do volume de água.

Três turistas conseguiram se abrigar em local seguro; outro ficou ilhado e foi resgatado pela corporação apenas por volta das 23h por conta do difícil acesso. O quinto do grupo ainda está desaparecido e segue sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros na região.

De acordo com relatos ouvidos pelos militares da 9.ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Planaltina, que foram acionados no sábado por volta das 17h20, o turista que ainda não foi localizado teria entrado na água para pegar a mochila. A Secretária de Segurança Pública de Goiás foi questionada sobre o caso pela reportagem, mas não havia retornado até a publicação desta matéria.