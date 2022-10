Turbulência severa deixa feridos em voo entre Madri e Buenos Aires

Da Redação

Três foram levadas a um hospital para ficar em observação

Os passageiros de um voo da companhia Aerolíneas Argentinas viveram momentos de pânico na madrugada desta quarta-feira (19/10), quando a aeronave foi balançada pelo que a empresa chamou de “severa turbulência” enquanto sobrevoava o Brasil.

Os tripulantes solicitaram a ajuda de serviços médicos mesmo antes da aterrissagem, no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, e 12 pessoas tiveram de ser atendidas. Três foram levadas a um hospital para ficar em observação, mas sem ferimentos graves.

Conforme os relatos de passageiros feitos à imprensa argentina, houve um aviso sobre a turbulência e um pedido para apertar cintos vindo da equipe do voo, mas a violência dos solavancos teria sido muito acima do experimentado na maioria dos voos.

Os feridos, segundo a companhia aérea, foram sobretudo pessoas que não colocaram os cintos e acabaram batendo a cabeça e os braços quando o avião balançou forte. Imagens feitas por passageiros mostram, além dos feridos, que objetos pessoais, bandejas de comida e até partes plásticas da parte interna do avião voaram pela cabine.

O voo AR1133 havia partido do Aeroporto Internacional de Barajas, em Madrid, e estava na parte final do voo para Buenos Aires quando houve o incidente. Imagens postadas pela imprensa argentina mostram ainda que máscaras de oxigênio chegaram a ser liberadas durante o episódio, mas não há informações sobre nenhuma despressurização da cabine, sendo as pancadas a explicação mais provável para a queda das máscaras.

Viajavam no Airbus A330 271 passageiros e 13 tripulantes. A companhia estatal Aerolíneas Argentinas divulgou, nas redes sociais, comunicado sobre o incidente e destacou a importância de os passageiros seguirem as instruções de segurança.

As informações são do site Metrópoles.

