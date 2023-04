Tupperware admite que está à beira da falência: "Dívidas substanciais"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O negócio existe há 77 anos

Sinônimo de tradição em potes no mundo todo, a empresa Tupperware afirmou, na última sexta-feira (7), que está à beira da falência. A fabricante publicou um documento dizendo que há "dúvidas substanciais sobre a capacidade da empresa de continuar operando".

continua após publicidade .

Após o anúncio, as ações da empresa na bolsa de valores caíram quase 40% nesta segunda-feira (10). A diretoria afirma que está trabalhando com consultores financeiros para conseguir um financiamento e seguir com as atividades.

- LEIA MAIS: Dados do IBGE apontam que inflação oficial subiu 0,71% em março

continua após publicidade .

A Tupperware afirmou que não terá dinheiro suficiente para financiar suas operações se não garantir dinheiro adicional. A companhia está explorando possíveis demissões e revisando seu portfólio imobiliário para possíveis esforços de economia de dinheiro.

"A Tupperware embarcou em uma jornada para reverter nossas operações e hoje marca um passo crítico para lidar com nossa posição de capital e liquidez”, disse o CEO Miguel Fernandez em comunicado à imprensa. “A empresa está fazendo tudo ao seu alcance para mitigar os impactos dos eventos recentes e estamos tomando medidas imediatas para buscar financiamento adicional e resolver nossa situação financeira".





continua após publicidade .

Tradição envolta em problemáticas

O negócio de 77 anos tem lutado nos últimos anos para manter sua relevância contra os rivais. Ela vem tentando se livrar de sua imagem séria e atrair clientes mais jovens com produtos novos e modernos. Também fechou um acordo com a Target no ano passado para vender seus produtos.

Vários problemas estão prejudicando a Tupperware, incluindo um “declínio acentuado no número de vendedores, uma retração do consumidor em produtos domésticos e uma marca que ainda não se conecta totalmente com os consumidores mais jovens”, de acordo com Neil Saunders, analista de varejo e diretor administrativo da GlobalData Varejo.

Saunders disse que a Tupperware está em uma “posição precária” financeiramente porque luta para aumentar as vendas e por ser pouco ativa, não tem “muita capacidade de arrecadar dinheiro”.

continua após publicidade .

“A empresa costumava ser um viveiro de inovação com utensílios de cozinha para resolver problemas, mas realmente perdeu sua vantagem”.

A Tupperware fala que a entrada na Target faz parte da reinvenção da marca, que inclui planos de expandir os negócios por meio de vários canais de varejo e colocar seus produtos na frente de consumidores mais jovens que nunca ouviram falar das festas da companhia.

Mas isso não funcionou até agora: as ações caíram 90% em 2022. Também emitiu outro aviso de “continuidade” em novembro passado.





Fonte: CNN Brasil.

Siga o TNOnline no Google News