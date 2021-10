Tumor no pulmão de mulher reduz 76% após uso de canabidiol

Da Redação

Imagens do exame mostram que tumor diminuiu de cerca de 41 mm para 10 mm

O tumor no pulmão de uma idosa, de 80 anos, moradora do Reino Unido, diagnosticada com câncer, reduziu em 76% em menos de três anos ao fazer um tratamento alternativo com óleo de canabidiol (CBD), substância extraída da Cannabis sativa. O caso foi documentado em um artigo publicado na plataforma BMJ Case Reports.

A mulher foi tratada no Mid and South Essex NHS Foundation Trust e fumava cerca de um maço de cigarros por semana. Ela descobriu o câncer em junho de 2018, depois de passar meses tossindo.

A paciente evitou os tratamentos convencionais – com cirurgia, quimioterapia e radioterapia – por ter medo dos efeitos colaterais e, por decisão própria, passou a tomar 0,5 ml do óleo de canabidiol de duas a três vezes por dia. Além do óleo, ela seguiu tomando medicamentos para doença pulmonar obstrutiva crônica leve (DPOC), osteoartrite e hipertensão.

Imagens de exames mostram que o tamanho do tumor diminuiu de 41 mm, em junho de 2018, para 10mm, em março de 2021. Ou seja, uma redução de cerca de 76%.



Causa e efeito

Os médicos que trataram a paciente afirmaram não estar claro que o óleo foi o responsável pela melhora do quadro e que não existem evidências robustas de que produtos feitos à base de maconha podem alterar a progressão de um tumor.

No entanto, eles sugerem que novas pesquisas sejam feitas para esclarecer se produtos derivados da planta podem contribuir para o tratamento de câncer.