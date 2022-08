Tudo sobre como reparar arquivos do Excel com o Repairit

Da Redação

Saber como reparar arquivo corrompido do Excel é algo indispensável para quem armazena e utiliza dados e planilhas diariamente.

Neste sentido, ao se utilizar a tecnologia, estamos suscetíveis a erros nos arquivos. Embora os programas restauram alguns documentos, nem sempre os arquivos retornam conforme original.

Por isso, use o Repairit, um software capaz de reparar arquivo corrompido do Excel. Saiba como reparar seus arquivos para nunca mais precisar refazer suas tabelas e planilhas.

O que é o Wondeshare Repairit?

O Repairit é um produto Wondershare que possibilita reparar o arquivo corrompido do Excel de maneira simples e prática.

Neste sentido, o Repairit corrige os erros de corrupção, como formato irreconhecível, conteúdo ilegível, erros do salvamento, entre outros.

Além de reparar arquivo corrompido do Excel, também é útil para arquivos PDF, Word e PowerPoint.

Em relação ao Excel, o programa recupera com rapidez e segurança vários arquivos em um único processo.

fonte: Imagem Repairit

Como reparar arquivo corrompido do Excel?

Caso o arquivo necessário esteja corrompido, use o Repairit, uma solução completa para reparar arquivos Excel. Neste sentido, o software é capaz de restaurar arquivos em sua forma original, com todas as propriedades intactas.

Além disso, o usuário confere em tempo real quais dados foram recuperados. O Repairit também tem a capacidade de resolver os problemas que estão infectando o arquivo Excel.

Inclusive, o programa possui interface amigável e intuitiva para todos os públicos. E, versões disponíveis tanto para Windows como para Mac.

Após a instalação, basta executar o programa Repairit para reparar arquivo corrompido do Excel. Assim, adicione os arquivos corrompidos no menu Reparo de Arquivo.

fonte: Imagem Repairit

O próximo passo é clicar em “reparar” no lado inferior direito. Desta forma, será iniciado o processo e todos os arquivos serão analisados e recuperados.

Posteriormente, ao finalizar o processo, confira que todos os arquivos foram restaurados na sua versão original. Se tudo estiver correto, é hora de clicar em salvar e escolher a pasta de destino para os arquivos recuperados.

fonte: Imagem Repairit

Desta forma, o Repairit permite reparar arquivos que não carregam devido a erros lógicos e indesejados. Funciona, também, para arquivos ilegíveis que, mesmo usando um aplicativo compatível, não é possível verificar o conteúdo completamente.

Arquivos distorcidos, onde as informações estão misturadas devido a corrupção de dados ou o cabeçalho ausente também são solucionados. Assim como, quando o layout, aparência ou formatação estão distorcidos.

fonte: Imagem Repairit

O que acontece para que os arquivos do Excel fiquem corrompidos?

Existem muitos fatores que fazem um arquivo ser corrompido. Como mencionado, a tecnologia está sujeita a mal funcionamento. Geralmente quando um software não está correspondendo conforme esperado, são necessárias atualizações que corrigem os erros.

Neste sentido, uma questão onde pode ser necessário reparar arquivo corrompido do Excel é o desligamento repentino do sistema. Quando acontece de o computador ser desligado inapropriadamente, os dados ficam descontrolados.

Assim, caso o Excel esteja aberto e o arquivo não tenha sido salvo corretamente ao desligar o sistema, o documento pode ser corrompido.

Vírus e bugs são outras questões que podem exigir reparar arquivo corrompido do Excel. Estas ameaças ao bom funcionamento podem danificar um arquivo Excel, impedindo que o computador faça sua leitura corretamente.

Além disso, o próprio disco rígido do computador pode ser a origem do problema. Ao salvar um arquivo neste dispositivo defeituoso, será necessário reparar arquivo corrompido do Excel.

Outra questão é que o próprio Microsoft Excel possui erros que corrompeu o arquivo devido ao fechamento súbito ou impróprio.

Os backups de arquivos do Excel é uma maneira para evitar que os arquivos corrompam. Assim, crie arquivos de recuperação, sempre escolhendo o salvamento automático.

fonte: Imagem Freepik (Repairit)

Ademais, saiba que pequenos cuidados, tanto com o computador quanto com o smartphone, fazem com que seja possível recuperar um arquivo. Por isso, use um bom antivírus e tenha atenção ao desligar o sistema, realizando o monitoramento frequente dos discos rígidos.

E saiba que, como ponto positivo extra, a Wondershare disponibiliza uma especializada equipe de suporte para auxiliar o usuário a reparar arquivos xlxs, PDF, docx e pptx.

Existem inúmeros problemas e erros que podem acontecer e corromper seus arquivos. Por isso, instale o Repairit e fique tranquilo sabendo que é possível reparar arquivo corrompido do Excel.

