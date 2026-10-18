Tubarões atacam sobreviventes de naufrágio no México; 11 pessoas seguem desaparecidas

Equipes de resgate dos Estados Unidos e do México realizam intensas buscas por 11 pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação na costa da Baixa Califórnia, ocorrido na madrugada de sexta-feira (16). O barco transportava 27 cidadãos mexicanos, dos quais 16 foram resgatados com vida, mas apresentando graves ferimentos consistentes com mordidas de tubarão, o que exigiu a aplicação rápida de primeiros socorros para salvar suas vidas durante o trajeto até San Diego.

-LEIA MAIS: Homem atropela companheira com moto após discussão por ciúmes em Londrina



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que o acidente aconteceu por volta da 1h, a cerca de 225 quilômetros da cidade costeira mexicana de Ensenada. Após o recebimento de um pedido de socorro, o primeiro helicóptero de emergência chegou ao local aproximadamente duas horas depois. A retirada das 16 vítimas da água durou cerca de uma hora e meia. O motivo do naufrágio ainda é desconhecido, pois o barco afundou completamente antes da chegada dos socorristas, restando apenas destroços e pertences pessoais na superfície, o que impediu uma perícia imediata na estrutura.

As operações para localizar os 11 desaparecidos seguem com urgência neste domingo (18), mobilizando um forte aparato conjunto que inclui a atuação de helicópteros, aviões, lanchas e um navio de combate da Marinha americana, além do apoio contínuo da Marinha do México. O esforço é concentrado na área do último avistamento dos destroços, levando em consideração a possibilidade de haver mais sobreviventes à deriva no oceano.

A região da Baixa Califórnia é comumente navegada por frotas de pesca e lazer, mas também é uma rota conhecida de contrabandistas para o transporte ilegal de imigrantes em direção ao território americano. Diante desse histórico, as circunstâncias da viagem serão apuradas pela agência de fiscalização de fronteiras dos Estados Unidos (CBP). O órgão entrevistará os sobreviventes para identificar um possível esquema de tráfico de pessoas e, caso as vítimas sejam consideradas testemunhas de um crime, poderão receber uma autorização humanitária temporária de entrada no país.