Tubarão nada próximo a banhistas e causa correria em praia; veja vídeo

Banhistas passaram por um grande susto na praia de Navarre, na Flórida, Estados Unidos, após se depararem com um enorme tubarão nadando próximo a eles. Assim que notaram a presença do animal, uma correria se iniciou por parte das pessoas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o terror tomando conta dos banhistas com a aproximação do tubarão. Nas imagens, é possível ver a barbatana e o contorno do peixe se movimentando no mar.

Ataques de tubarões a humanos estão se tornando recorrentes nos Estados Unidos nos últimos dias, visto que a atual estação no hemisfério norte é o verão. As pessoas buscam as praias para se refrescar e isso atraiu a presença dos predadores.

O site norte-americano Tracking Sharks aponta que, até o início de junho, 16 casos foram relatados no país, sendo nove deles na Flórida. Felizmente, nenhuma ataque fatal foi registrado.

