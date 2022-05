TSE finaliza testes do sistema eleitoral com hackers

Da Redação

O teste de confirmação da sexta edição do TPS foi finalizado nesta sexta-feira (13)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) finalizou o Teste de Confirmação da sexta edição do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS). É um dos procedimentos de auditoria pública, aberta e transparente, que a Justiça Eleitoral (JE) realiza em 2022. O novo teste foi finalizado na noite desta sexta-feira (13).

O objetivo dessa etapa é verificar se foram realizados os aprimoramentos necessários para reforçar a segurança dos sistemas a partir dos achados apontados pelos investigadores durante a fase anterior do TPS, realizada de 21 a 27 de novembro de 2021.

Os investigadores responsáveis pelos cinco planos de ataque considerados bem-sucedidos no último TPS 2021, retornaram ao Tribunal para repetir, em uma versão ajustada do sistema, os testes que identificaram vulnerabilidades em novembro do ano passado. O Teste de Confirmação, que começou na última quarta-feira (11), está previsto no artigo 37 do Edital do TPS.

Ao final do teste, sem contestação à excelência técnica das equipes, nenhum dos grupos obteve sucesso que comprometesse a violação da integridade ou o sigilo dos votos em uma eleição, principal objetivo do TPS. A partir de agora, o TSE trabalhará para implementar as soluções a tempo das Eleições 2022, e discutirá internamente outros aprimoramentos que poderão contribuir para a segurança das eleições.

A atual edição contou com a participação de 26 investigadores, entre eles duas mulheres. Reunir especialistas em Tecnologia e Segurança da Informação para executar planos de ataque aos softwares e hardwares da urna é o reconhecimento público da importância da participação popular no processo eleitoral do país.

Evento permanente do calendário de preparação de cada eleição e um dos principais marcos do processo de desenvolvimento dos sistemas eleitorais, o Teste ocorre, preferencialmente, no ano que antecede o pleito, na sede do TSE, em Brasília. Ao longo dos anos, os sistemas são aprimorados, dando ainda mais segurança e robustez ao processo eleitoral brasileiro. Essa edição do TPS foi a maior já realizada, com número recorde de inscritos e mais tempo para execução dos planos para verificação dos códigos-fonte da urna eletrônica.