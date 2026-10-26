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Trivia Trens retoma operação da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto nesta segunda

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Trivia Trens retomou nesta segunda-feira, 26, a operação integral da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto. A volta ocorre após 20 dias de acompanhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A concessionária também começa a reassumir as linhas 11-Coral e 12-Safira, a operação desses ramais seguirá sob supervisão da estatal até 25 de novembro, conforme cronograma da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A retomada ocorre três meses após a agência determinar o afastamento da concessionária da operação ferroviária, em meio a falhas registradas nos primeiros dias de funcionamento. A Trivia assumiu as linhas 11- Coral, 12- Safira e 13- Jade em 21 de julho, depois de um período de transição com a CPTM. Nos três primeiros dias, problemas operacionais provocaram interrupções na circulação dos trens.

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Entre as ocorrências, houve uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Tatuapé e um foco de incêndio em uma composição na altura da Estação Bresser-Mooca. Neste último caso, passageiros precisaram caminhar pelos trilhos. Diante dos problemas, a Artesp determinou que a CPTM reassumisse a operação. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) também abriu um inquérito para apurar as falhas.

A partir de 6 de outubro, a CPTM voltou a acompanhar a atuação da Trivia na operação dos trens, no atendimento aos passageiros e na manutenção, sob fiscalização da Artesp. O período de acompanhamento terminou neste domingo, 25. Segundo a agência, a concessionária está apta a reassumir integralmente a Linha 13-Jade e o Expresso Aeroporto.

Nas linhas 11-Coral e 12-Safira, a transição será mais longa. A CPTM fará supervisão presencial e em tempo integral das atividades operacionais até 25 de novembro. No dia seguinte, a Trivia deverá assumir integralmente as três linhas, com o início da chamada Operação Assistida, ainda sob fiscalização da Artesp.

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Durante o período de afastamento, a concessionária teve de retomar treinamentos de operação e manutenção e apresentar um plano de ação à agência reguladora. As exigências incluíram revisão de procedimentos, reforço da capacitação das equipes e aprimoramento dos protocolos para emergências, como transbordo entre trens, falhas na rede aérea e acionamento do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE).

A Artesp mantém duas frentes de investigação sobre as falhas de julho. Um processo sancionador apura a atuação da concessionária na resposta operacional às ocorrências. Já a Comissão Permanente de Segurança (Copese) investiga as causas técnicas do incidente. Os dois procedimentos continuam em andamento.

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TRIVIA TRENS/RETOMADA/OPERAÇÃO/LINHA 13-JADE/EXPRESSO AEROPORTO
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