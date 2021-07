Da Redação

Trisal viraliza depois de exibir live de casamento a três

Com duas noivas e um noivo no altar, Sanny Rodrigues, de 28 anos, Diego Gonçalves, 30, e Karina Matos, 25, se casaram nessa quarta-feira (21), em Brasília, no Distrito Federal.

continua após publicidade .

A celebração foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e atraiu olhares na internet.

O trisal causou burburinho e conquistou milhares de seguidores nas redes sociais, entre alguns curiosos sobre a relação a três e outros criticando o formato de relacionamento.

continua após publicidade .

Um detalhe a parte, foi a pessoa responsável pela cerimônia: a união foi celebrada pela amiga pessoal dos noivos Cátia Damasceno. A sexóloga, seguida por mais de 5 milhões de pessoas no Instagram, tornou-se conhecida por falar abertamente sobre sexo e relacionamento. No YouTube, Catia tem um canal com mais de 8,25 milhões de inscritos.

Relacionamento

Moradores de Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal, Sanny e Diego se conheceram por meio do Orkut, há 15 anos, e começaram a namorar ainda na adolescência. A relação ficou séria e, quando ela tinha 16 anos e ele 18, se casaram. Nesse relacionamento monogâmico, os dois tiveram um filho, Miguel, hoje com 4 anos.

continua após publicidade .

Após 10 anos de união, eles decidiram incluir uma terceira pessoa no casamento.

Em busca da pessoa certa para os dois, eles recorreram ao Tinder, aplicativo de relacionamentos. A escolhida precisava atender aos requisitos do casal: alguém que gostasse dos dois por igual, sem preferência por um ou outro, além de também procurar um relacionamento sério.

Encontraram, então, Karina Matos, que nunca havia se relacionado com mulheres anteriormente, tampouco com um casal. Depois de uma breve sequência de encontros, em pouco tempo os três já estavam morando juntos. O trio está em um relacionamento sério desde novembro de 2019.

continua após publicidade .

Sanny explica que tudo aconteceu de uma forma muito natural, e o primogênito não viu problemas em conviver com Karina na mesma casa. Ela conta que Miguel perguntou à mãe se ela era namorada de Karina, ela disse que sim e que o papai também era. E ele respondeu que tudo bem.

A rotina está entre as curiosidades mais frequentes dos seguidores do trisal de Brasília. Os três mostram no Instagram parte da convivência. Sanny contou que eles dormem todos juntos no mesmo quarto e na mesma cama, que precisa ser uma modelo superking.

continua após publicidade .

Outro ponto frequentemente questionado é a respeito dos ciúmes que ela garante que já aconteceu mas hoje é controlado e os três fazem terapia individual e juntos.

Sanny e Diego são casados no civil desde 2009, mas ainda não haviam celebrado a união com a tradicional festa. A data marcada para os dois se casarem com Karine não foi escolhida em vão. Em 21 de julho, Sunny e Diego completaram 15 anos juntos e decidiram ressignificar o dia, somando o casamento com Karine.

Cátia Damasceno foi convidada por ela para celebrar a união. Por meio do Instagram, a youtuber compartilhou a alegria por presenciar o momento.

“E o amor é assim, tem que ser leve, vivido e celebrado sempreeeeee, seja ele hetero, homo, bi, trans, monogâmico ou poliamoroso desde que haja verdade e respeito entre todos os envolvidos o amor será o que nasceu pra ser, simplesmente AMOR!!!”, escreveu.

Com informações Metropoles.