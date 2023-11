Tripulantes de companhia aérea comunicam falso roubo e voo é cancelado

Os três tripulantes da British Airways que disseram terem sido assaltados mentiram em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora, os comissários podem responder por falsa comunicação de crime.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) apurou que os comissários Grant Lawrence Wheatley, de 40 anos, Samantha Jo Naylor, 39, e Daniel Pickeiring, 31, passou a noite consumindo bebidas alcoólicas e drogas ilícitas e acredita que os três inventaram versões para não serem punidos pela empresa.

“A investigação demonstra que eles não contaram a verdade. Não contaram o que de fato aconteceu naquela madrugada. Eles criaram essas histórias para tentar justificar provavelmente o comportamento inadequado, fora das regras da empresa. Mas apuramos que houve um roubo de um aparelho celular da dupla que estava em Vaz Lobo”, conta a delegada-assistente Danielle Bullus.

Confira o depoimento dos comissários Daniel e Samantha: No fim da noitada, sem Grant, Samantha e Daniel pediram um táxi em direção à Barra, onde estavam hospedados; No entanto, acabaram levados para um posto de gasolina desativado em Vaz Lobo; Lá, foram roubados por 3 homens que os seguiram desde a Pedra do Sal; Os ladrões levaram 2 celulares e pertences; Um telefone que estava escondido foi usado por Samantha para chamar um carro de aplicativo; No trajeto de volta para o hotel, a dupla foi novamente assaltada, desta vez por um homem em uma moto, e o último celular foi roubado; Avistaram depois uma viatura da Polícia Militar, a quem pediram ajuda.

