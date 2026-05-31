Trilheiro desaparecido há cinco dias após subir morro é resgatado com vida em SC

O trilheiro Ezequiel Marcos Ferreira, de 27 anos, foi resgatado com vida na manhã deste domingo (31) após passar cinco dias desaparecido no Morro Pelado, em Joinville (SC). O jovem foi localizado por volta das 9h30 pelo Corpo de Bombeiros nas proximidades da Estação de Tratamento de Água Piraí. Após se perder na mata, o jovem seguiu o curso do rio até encontrar a instalação.

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No momento do resgate, Ezequiel estava consciente e orientado, mas apresentava ferimentos leves, cianose e hipotermia, consequência dos cinco dias sem alimentação ou abrigo adequado. O helicóptero Arcanjo foi acionado para realizar o transporte imediato da vítima até o Hospital Municipal São José. De acordo com a unidade de saúde, o paciente encontra-se em condição estável, recebendo tratamento médico para quadros de desidratação e desnutrição.

Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal





Desaparecimento

Ezequiel foi visto pela última vez na segunda-feira (25), quando registrou um percurso de cinco quilômetros em um aplicativo de exercícios. A principal suspeita das autoridades é de que ele tenha se desorientado em caminhos secundários e se afastado do trajeto principal. O Morro Pelado é conhecido por possuir um elevado grau de dificuldade técnica, apresentando diversas bifurcações e áreas de navegação complexa que exigem experiência dos visitantes.

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Durante a semana de buscas, indícios já apontavam a presença do rapaz na região. As equipes localizaram a motocicleta do trilheiro estacionada próxima ao acesso da mata, e o Grupo de Resgate em Montanha (GRM) encontrou uma camisa e garrafas de bebida pertencentes a ele ao longo do trajeto.

A complexidade da operação exigiu a montagem de uma grande força-tarefa que concentrou buscas por terra e pelo ar. Apenas no sábado, véspera do resgate, o efetivo chegou a mobilizar 63 pessoas, incluindo bombeiros militares, comunitários e voluntários.