Trilheiro desaparecido é encontrado vivo após 5 dias em Santa Catarina

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um jovem de 27 anos que estava desaparecido havia cinco dias foi encontrado com vida neste domingo, 31, após se perder em uma trilha no Morro Pelado, a noroeste de Joinville (SC). Ele apresentava sinais de hipotermia e foi resgatado de helicóptero pelos bombeiros.

Após se perder, ele seguiu o curso de um rio até chegar à Estação de Tratamento Piraí, onde foi localizado pelos bombeiros por volta das 9h30 deste domingo.

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O jovem estava desde segunda-feira sem se alimentar. A trilha fica a 32 quilômetros do centro de Joinville.

Uma força-tarefa com mais de 60 pessoas saiu à procura de Ezequiel Marcos Ferreira, 27 anos, no sábado. As buscas foram retomadas por volta das 7h30 deste domingo, segundo os Bombeiros.

O grupo suspeitava que o jovem poderia ter se perdido no local, marcado por trilhas de elevado grau de dificuldade, com diversos pontos de bifurcação e áreas de navegação complexa, contaram os bombeiros.

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Nas redes sociais, Ezequiel costuma compartilhar suas atividades ao ar livre. Antes do desaparecimento, ele chegou a compartilhar parte do percurso que fez na área do Morro Pelado em um aplicativo que registra atividades físicas.