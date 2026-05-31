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Trilheiro desaparecido é encontrado vivo após 5 dias em Santa Catarina

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 15:40:00 Editado em 31.05.2026, 15:47:27
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Um jovem de 27 anos que estava desaparecido havia cinco dias foi encontrado com vida neste domingo, 31, após se perder em uma trilha no Morro Pelado, a noroeste de Joinville (SC). Ele apresentava sinais de hipotermia e foi resgatado de helicóptero pelos bombeiros.

Após se perder, ele seguiu o curso de um rio até chegar à Estação de Tratamento Piraí, onde foi localizado pelos bombeiros por volta das 9h30 deste domingo.

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O jovem estava desde segunda-feira sem se alimentar. A trilha fica a 32 quilômetros do centro de Joinville.

Uma força-tarefa com mais de 60 pessoas saiu à procura de Ezequiel Marcos Ferreira, 27 anos, no sábado. As buscas foram retomadas por volta das 7h30 deste domingo, segundo os Bombeiros.

O grupo suspeitava que o jovem poderia ter se perdido no local, marcado por trilhas de elevado grau de dificuldade, com diversos pontos de bifurcação e áreas de navegação complexa, contaram os bombeiros.

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Nas redes sociais, Ezequiel costuma compartilhar suas atividades ao ar livre. Antes do desaparecimento, ele chegou a compartilhar parte do percurso que fez na área do Morro Pelado em um aplicativo que registra atividades físicas.

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TRILHEIRO/DESAPARECIMENTO/SC/RESGATE
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