Trigêmeos que perderam mãe após parto fazem ensaio de Natal

Os trigêmeos Vitória, Breno e Valentina, filhos de Camila Cassimiro da Conceição, de 32 anos, que morreu dois dias após dar à luz, fizeram um ensaio fotográfico. Os cliques foram feitos em Itajaí, Santa Catariana, e irão marcar o primeiro Natal em família.

As crianças nasceram em 26 de janeiro deste ano e atualmente estão com dez meses. Eles recebem o cuidado do pai, da avó materna e uma tia.

A sessão de fotos foi realizada em duas etapas. A primeira contou apenas com as crianças e a outra com elas, o pai e os outros irmãos. Além dos gêmeos, a mãe Camila teve quatro filhas. Após ter duas filhas em gestações separadas, ela teve uma terceira gravidez de gêmeas. Os registros foram feitos no fim de novembro.

Segundo a fotógrafa Eliana Nazario, de 36 anos, quem fez o ensaio e divulgou as fotos, foi um momento especial para toda a família.



"É uma delícia fazer parte dessa história de alguma forma. Esse ensaio de família foi muito gostoso, porque sempre vinha só a tia com os bebês fazer as fotos. Dessa vez, o pai veio e as meninas vieram. A gente via a alegria no sorriso deles", afirmou.

Parto



As crianças nasceram em 26 de janeiro de 2021, no Hospital Marieta Konder Bornhausen. Após o parto, a mãe precisou de uma intervenção cirúrgica e ficou em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela morreu dois dias depois.

Os bebês nasceram sem nenhuma dificuldade e não precisaram ir para a UTI. Eles foram para a casa três dias depois.

