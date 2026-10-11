Tribunal do Júri condena homem pelo assassinato de ex-prefeito de cidade do RS

O Tribunal do Júri de Passo Fundo (RS) condenou, nesta sexta-feira (9), Rafael dos Santos Lyrio a 38 anos de prisão pelo assassinato do ex-prefeito de Lajeado do Bugre (RS), Roberto Maciel Santos, e pela tentativa de homicídio contra um servidor público. O crime ocorreu em novembro de 2022, quando a vítima, conhecida como Beto, foi morta a tiros dentro de seu próprio gabinete na sede do Executivo municipal. A defesa do condenado já informou que irá recorrer da decisão judicial.

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De acordo com o Ministério Público, o ataque foi motivado por uma cobrança de valores referentes ao período eleitoral. A investigação conduzida pela Polícia Civil apontou o envolvimento de dez pessoas no caso. Durante o julgamento, um segundo réu foi absolvido das acusações de homicídio e tentativa de homicídio. Ele, no entanto, foi condenado a cinco anos de prisão em regime aberto pelo crime de extorsão. A acusação comprovou que o homem ameaçou familiares do ex-prefeito, exigindo o pagamento de 50 mil reais logo após o assassinato.

Câmera de segurança gravou a entrada e saída do atirador - Foto: Polícia Civil/Divulgação Câmera de segurança gravou a entrada e saída do atirador - Foto: Polícia Civil/Divulgação

O crime aconteceu enquanto o prefeito participava de uma reunião em seu gabinete. O local foi invadido por uma pessoa encapuzada que arrombou a porta e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Roberto Maciel Santos morreu na hora. O servidor municipal Marcelo Wolff, que também estava na sala, foi baleado, mas foi socorrido rapidamente, passou por cirurgia e conseguiu se recuperar. O vice-prefeito, Ronaldo Machado da Silva, também estava presente, mas sobreviveu ao ataque após fugir correndo e se trancar em um banheiro. Uma câmera de segurança chegou a registrar a entrada e saída do atirador no local.

Roberto Maciel Santos tinha 45 anos, era casado e deixou filhos. O político havia sido eleito em 2016 e cumpria seu segundo mandato após a reeleição em 2020.