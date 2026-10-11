Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
JUSTIÇA

Tribunal do Júri condena homem pelo assassinato de ex-prefeito de cidade do RS

Roberto Maciel Santos, de 45 anos, foi morto em novembro de 2022 durante uma reunião na prefeitura de Lajeado do Bugre

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Tribunal do Júri condena homem pelo assassinato de ex-prefeito de cidade do RS
Autor Roberto Maciel Santos foi assassinado a tiros dentro do gabinete - Foto: Reprodução/Polícia Civil

O Tribunal do Júri de Passo Fundo (RS) condenou, nesta sexta-feira (9), Rafael dos Santos Lyrio a 38 anos de prisão pelo assassinato do ex-prefeito de Lajeado do Bugre (RS), Roberto Maciel Santos, e pela tentativa de homicídio contra um servidor público. O crime ocorreu em novembro de 2022, quando a vítima, conhecida como Beto, foi morta a tiros dentro de seu próprio gabinete na sede do Executivo municipal. A defesa do condenado já informou que irá recorrer da decisão judicial.

LEIA MAIS: Ex-companheiro invade casa e mata casal a facadas em SC; suspeito foi preso após bater o carro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o Ministério Público, o ataque foi motivado por uma cobrança de valores referentes ao período eleitoral. A investigação conduzida pela Polícia Civil apontou o envolvimento de dez pessoas no caso. Durante o julgamento, um segundo réu foi absolvido das acusações de homicídio e tentativa de homicídio. Ele, no entanto, foi condenado a cinco anos de prisão em regime aberto pelo crime de extorsão. A acusação comprovou que o homem ameaçou familiares do ex-prefeito, exigindo o pagamento de 50 mil reais logo após o assassinato.

Tribunal do Júri condena homem pelo assassinato de ex-prefeito de cidade do RS
AutorCâmera de segurança gravou a entrada e saída do atirador - Foto: Polícia Civil/Divulgação

O crime aconteceu enquanto o prefeito participava de uma reunião em seu gabinete. O local foi invadido por uma pessoa encapuzada que arrombou a porta e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Roberto Maciel Santos morreu na hora. O servidor municipal Marcelo Wolff, que também estava na sala, foi baleado, mas foi socorrido rapidamente, passou por cirurgia e conseguiu se recuperar. O vice-prefeito, Ronaldo Machado da Silva, também estava presente, mas sobreviveu ao ataque após fugir correndo e se trancar em um banheiro. Uma câmera de segurança chegou a registrar a entrada e saída do atirador no local.

Roberto Maciel Santos tinha 45 anos, era casado e deixou filhos. O político havia sido eleito em 2016 e cumpria seu segundo mandato após a reeleição em 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ASSASSINATO crimes políticos investigação policial JUSTIÇA Lajeado do Bugre Tribunal do Juri
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV