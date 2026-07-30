Três viúvas no velório: mulher descobre traições durante o enterro do companheiro falecido







A cearense Kaline Macedo, 33 anos, viveu um misto de luto e choque no enterro do namorado, no último sábado (25), em Fortaleza (CE). Durante a cerimônia, ela descobriu que o homem, com quem manteve um relacionamento de 13 anos, a traiu com várias mulheres e mantinha outras namoradas, algumas simultaneamente.

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A descoberta começou quando a mãe de Kaline, ao conversar com outras pessoas no velório, percebeu que uma mulher também reivindicava ser namorada do falecido. “Minha mãe encontrou uma mulher, começaram a conversar e minha mãe disse que estava no velório do genro dela. Já essa mulher falou que estava no velório do namorado da amiga dela, eles estavam juntos há três anos. Aí minha mãe disse o nome, e a mulher falou: ah, então você é mãe de fulana? E minha mãe respondeu: não, eu sou mãe de Kaline”, contou em vídeo publicado no TikTok.

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A mãe de Kaline, para não agravar a dor da filha, não revelou a descoberta durante o enterro. Chamou uma amiga da filha para investigar e, dias depois, quando Kaline encontrou uma das traições no Instagram, a mãe contou toda a verdade. Nas redes sociais, Kaline descobriu que uma das mulheres mantinha um romance de três anos com o rapaz. Em uma homenagem postada pela suposta amante, a história veio à tona. “Ele me traiu com você por três anos então?”, questionou.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Outra mulher, estagiária do falecido, teria produzido um dossiê com informações sobre as traições. Foi por meio desse material que Kaline descobriu o motivo da morte do companheiro, de 41 anos. Ele estava em uma viagem com uma amante de 19 anos, quando sofreu um mal súbito ao desembarcar de um voo. “Ele morreu enquanto voltava de uma viagem com uma amante de 19 anos; ele tinha 41”, disse.

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Em seus relatos, Kaline descreveu o homem como manipulador e que “fazia um monte de mulher de idiota”. “No velório dele a gente descobriu que ele era um mitomaníaco manipulador”, afirmou. O caso, que gerou grande repercussão nas redes sociais, expôs uma história de mentiras e traições em meio a um momento de luto, e serviu de alerta para Kaline: “Ele não era quem eu achava que era”.