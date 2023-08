Três times do Brasileirão estouraram limites de jogadores estrangeiros

No começo deste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou o aumento do limite de estrangeiros que podem atuar em jogos de torneios nacionais de futebol. E, o número que anteriormente era de cinco saltou para sete estrangeiros por equipe.

Todavia, ao término da última janela de transferência, no dia 2 de agosto, oito equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro alcançaram essa cota, sendo que algumas possuem mais jogadores estrangeiros em seus elencos do que realmente podem utilizar de acordo com a regra.

Atualmente, no Brasil, o São Paulo é o time de primeira divisão que possui mais atletas estrangeiros em seu elenco, já do outro lado desse espectro, o Goiás é a única equipe da Série A que só possui jogadores tupiniquins em seu plantel.

De acordo com o UOL, Atlético-MG, Fortaleza, Internacional, Grêmio e Athletico-PR, possuem sete jogadores estrangeiros em seu elenco, ficando dentro do limite estabelecido pela CBF. Já o São Paulo, conta com nove, e Vasco e Botafogo possuem oito atletas de fora do Brasil.

Recentemente, o Tricolor paulista firmou um acordo com James Rodríguez, jogador colombiano que chega à equipe com status de estrela e que pode auxiliar o time a conquistar títulos na temporada atual, mas o atleta ainda passa por um período de preparação para aprimorar sua forma física e por enquanto não possui data para sua estreia no Brasil. “Difícil avaliar (quando James estreia), temos que aguardar. Vou dar o tempo necessário para que ele mesmo se posicione a respeito de suas condições. Temos que aguardar, não vamos criar expectativas, carece de uma atenção um pouco maior", disse o técnico do São Paulo, Dorival Jr.

Técnicos estrangeiros

Além de futebolistas, um bom número dos times brasileiros conta com treinadores do exterior atualmente, e esse tema acabou rendendo uma crítica do técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo. “Nós estamos muito mal no futebol brasileiro e vocês não estão percebendo. Você estão dando ênfase às coisas que estão prejudicando o futebol brasileiro. Estamos formando jogadores para jogar no futebol europeu, temos mais de 50% de treinadores estrangeiros disputando o Brasileiro, não sou contra europeu, mas será que cabe tantos aqui no Campeonato Brasileiro? Será que não poderíamos ter mais treinadores brasileiros jovens, arriscando e dando ênfase à nossa essência de futebol?”, disse Luxemburgo.



Luxemburgo ainda destacou que atualmente o futebol brasileiro tem perdido sua essência e se aproximado cada vez mais do futebol europeu, e que para ele, os clubes precisam tomar medidas para garantir que os atletas formados em sua base mantenham as características que tornaram o futebol tupiniquim um dos mais bem vistos em todo o mundo. Ele também apontou que uma alternativa seria a contratação de ex-futebolistas para treinarem os jogadores em formação nas divisões de base. “Onde estão os ex-jogadores nas categorias de base? Com todo respeito: para jogar futebol o cara não precisa falar bonito, ele precisa ensinar futebol, saber dar um passe, longo, o ex-jogador sabe fazer isso. Mas estão colocando professores no lugar, nada contra, mas onde estão os ex-jogadores?”, relata o treinador do Corinthians.