Três PMs São mortos durante abordagem em SP - TNOnline

Continua após publicidade

Três policiais militares morreram, em uma troca de tiros na madrugada deste sábado, 8, na região da Avenida Politécnica, zona oeste de São Paulo. Um dos suspeitos foi detido e outro morreu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um homem tentou abordar um motociclista, o que chamou a atenção dos policiais. Ao perceber a situação, a equipe da PM chegou no local, quando o passageiro do carro desceu se identificando como policial civil. Ele entregou uma pistola para o PM, que se dirigiu à viatura para fazer a consulta do armamento.

Enquanto o policial checava os documentos, o criminoso sacou uma segunda arma e atirou contra os policiais militares, sendo ferido também. Todos foram socorridos, mas não resistiram. Um suspeito foi detido.

Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou a morte dos policiais.

O caso está sendo registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A PM instaurou inquérito policial militar sobre o caso.