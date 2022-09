Três pitbulls atacam e matam cachorro que passeava com tutora em SC

Da Redação

Legislação estadual de Santa Catarina determina a obrigatoriedade do uso de focinheira e guia com enforcador para pitbulls

Um cachorro de 7 anos que passeava com sua tutora foi morto por três pitbulls em um ataque na praia de Jaguaruna, no Litoral Sul de Santa Catarina, neste domingo (11). De acordo com a Polícia Civil, o casal que supostamente seria dono dos animais enterrou o cão agredido na areia.

A tutora do cachorro morto, que prefere não ser identificada, foi entrevistada pelo g1 SC e contou que estava caminhando na praia, na companhia de sua tia, quando pararam para fotografar a paisagem. Foi nesse momento que um dos pitbulls apareceu e bateu na perna da jovem, de 19 anos. Em seguida, o cão, que estava sem focinheira, mordeu o seu animal de estimação, chamado de Branco.

A mulher relatou, ainda, que ela e sua tia se assustaram muito com a situação. "Com muito medo, corremos, corremos sem saber para onde ir", disse. Os cachorros, incluindo Branco, sumiram da vista delas. Ela contou que, naquele momento, não viu o casal tutor dos pitbulls.

Logo após o ataque, a jovem saiu com sua tia em busca de sinal para o telefone e, quando conseguiu, ligou para o seu pai e tio para que ajudassem a encontrar o mascote da família.

"Assim que [pai e tio] chegaram, foram atrás dos tutores dos animais. Encontraram e conseguiram conversar. Eles pediram desculpas, assumiram a culpa e perguntaram se queríamos outro cachorro, como se fosse algo substituível", relata.

O delegado responsável pela investigação, Lucas de Sá Rezende, informou que os donos dos pitbulls foram identificado, mas ainda não haviam sido interrogados formalmente nesta terça-feira (13). Os nomes não foram divulgados.





O ataque

Nas redes sociais, uma testemunha afirma que viu e registrou em vídeo o momento em que os três pitbulls estavam sozinhos com o cachorro da jovem de 19 anos. "De longe vimos vários cachorros atacando e não entendemos direito a cena. Chegando perto, vimos um pitbull agarrado em um cachorro menor que já não reagia, os outros dois pitbulls iam e voltaram entre a cena e os donos, um casal que assistia sem fazer nada!", escreveu.

Os cachorros, segundo ela, estavam sem guia e sem focinheira.







O que diz a lei

O delegado Lucas de Sá Rezende lembra que a legislação estadual de Santa Catarina determina a obrigatoriedade do uso de focinheira e guia com enforcador para pitbulls.

A lei nº 11.096, de 1999, diz que a circulação dos cães em "ruas, praças, jardins e parques públicos, e nas proximidades de hospitais, ambulatórios e unidades de ensino público e particular" só é permitida por meio de guias com enforcador e focinheira.





Fonte: Informações do g1.

