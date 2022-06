Três opções para se divertir online e sair um pouco das redes sociais

Da Redação

Não é segredo que a pandemia transformou os nossos hábitos de consumo e comportamentos, principalmente no que se fala de entretenimento.

Com a pandemia, as redes sociais e o entretenimento online se mostraram como a solução para sair do tédio do distanciamento social e manter o contato com a família e amigos.

Assim, se você deseja sair um pouco das redes sociais e variar o seu meio de entretenimento, listamos aqui 3 opções para você se divertir e sair um pouco das redes sociais.

3 opções de entretenimento para se divertir online e sair um pouco das redes sociais

A seguir, fizemos uma lista com 3 opções de entretenimento para todos os gostos, incluindo games, cassinos, streamings de áudio, vídeo e leitura.

Cassinos

Uma das primeiras opções para se divertir online e sair das redes sociais é com os cassinos online.

Sabemos que com a pandemia, as tendências e o comportamento de consumo dos usuários mudou, e um dos tipos de entretenimento online mais buscados são os cassinos online.

Com a popularidade dos cassinos, uma das opções mais confiáveis do mercado é o Betano, que atua tanto no mercado de apostas esportivas quanto nos cassinos. No site wetten.com, você pode ver uma análise completa de como ele funciona antes de começar a usar o portal.

Por exemplo, o Betano oferece odds acima da média do mercado, app para iOS e Android e muitos outros itens que pode verificar antes de realizar sua aposta.

Sendo assim, é possível fazer apostas em esportes como o futebol, basquete, tênis, vôlei, beisebol, e-sports, dentre outras modalidades.

Você se diverte e ainda pode acompanhar os jogos e os resultados ao vivo, o que é bastante vantajoso para quem é apaixonado por esportes e apostas.

E claro, uma das grandes vantagens dos cassinos online é que você ganha dinheiro se divertindo por meio dos palpites de cada jogo.

Para os apaixonados por esportes, acompanhar os jogos e criar os seus prognósticos para poder apostar é uma grande diversão, onde você dá os seus palpites e se eles estiverem certos, você pode ganhar valores interessantes.





Jogos online

Para aqueles que não são tão fãs de apostas e esportes, os jogos online podem ser uma boa opção.

Segundo a pesquisa realizada pela BuyCo, o mercado de games em mídia física poderá apresentar uma queda de 6,65% até o ano de 2024, dando espaço para os jogos online e mobile.

De fato, é muito comum que quando falamos em jogos online, os primeiros nomes que vem à nossa mente são o Free Fire e Call of Duty Mobile. Porém, existem uma infinidade de opções de jogos para você se divertir.

Além desses, podemos citar jogos como o 3 Kingdoms, Journey to the West, Lucky Dragons, Fruit Rainbow e Speed Cash, que são jogos onde o jogador une a diversão do jogo com os ganhos de cassino, recebendo recompensas em dinheiro para cumprir as missões diárias.

Plataformas de streamings de áudio e vídeo

E por último, mas não menos importante, outra forma de se divertir saindo um pouco das redes sociais é por meio dos streamings de áudio e vídeo.

De modo simples e prático, os streamings são as plataformas onde você pode acessar áudios e vídeos a qualquer momento, assistindo-os online.

Atualmente, as maiores plataformas de streaming do país são a Disney+, a Star+, Amazon Prime Vídeo e HBO Max, e cada uma delas possui as suas vantagens.

Por exemplo, a Disney+ é excelente para quem deseja curtir aquele filme com a família, já a Star+ é ideal para quem é apaixonado por jogos, pois transmite os principais campeonatos do futebol europeu, e a Amazon possui tanto os títulos exclusivos quanto a possibilidade de uma assinatura mais variada.

Para aqueles que não gostam de vídeo, existem as plataformas de áudio e de leitura, onde você pode aproveitar os podcasts e ainda fazer empréstimos de livros, que é o caso do Kindle Unlimited, da Amazon.

Ou seja: você pode se divertir indo muito além das redes sociais, pois o mercado de entretenimento é muito vasto e pode te oferecer uma gama de opções muito grande para que você não fique no tédio.

