Três mulheres e um idoso morrem baleados em Santa Catarina

Segundo a Polícia Civil, vítimas são da mesma família

Quatro pessoas morreram baleadas na noite de sábado (21), em Campo Erê, no Oeste catarinense. A Polícia Civil investiga a suspeita de que problemas familiares tenham motivado a chacina. Um homem foi preso e outro era procurado até a manhã deste domingo (22).

As mortes ocorreram por volta das 21 horas, na localidade conhecida como Linha 12 de Novembro. As vítimas que morreram são três mulheres de 18, 35 e 53 anos e um idoso de 63 anos. A Polícia Militar afirmou que todas as pessoas eram da mesma família.

Segundo a funerária que vai atender ao caso, mãe, marido e filha estão entre as vítimas. Até as 9h deste domingo, os corpos não haviam sido liberados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Além das quatro mortes, cinco pessoas sofreram tentativa de homicídio, sendo duas mulheres, de 20 e 55 anos, e três homens, de 26, 41 e 51 anos. O Corpo de Bombeiros disse que dois deles foram atingidos, mas não precisaram de atendimento. A motivação é apurada.

Com informações do G1.

