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3 MORTES

Três morrem e 12 socorristas são isolados após contato com substância misteriosa

Bombeiros e paramédicos precisaram passar por descontaminação após resgate de quatro pessoas inconscientes

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 14:22:42 Editado em 21.05.2026, 14:22:14
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Três morrem e 12 socorristas são isolados após contato com substância misteriosa
Autor Os socorristas foram hospitalizados - Foto: Magnifc/ Reprodução

Ao menos 12 socorristas precisaram ser isolados e avaliados clinicamente após serem expostos a uma substância desconhecida durante um atendimento em Mountainair, no Novo México, Estados Unidos, na última quarta-feira (20). Os profissionais, entre bombeiros e paramédicos, apresentaram sintomas como tosse, tontura, náusea e vômito minutos após entrarem em uma residência onde quatro pessoas haviam sido encontradas inconscientes.

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Das quatro vítimas atendidas na casa, três morreram no local e não tiveram suas identidades divulgadas. A quarta pessoa foi resgatada e encaminhada a um hospital na cidade de Albuquerque, mas não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde. Apesar do mistério em torno da substância que afetou as equipes de resgate, as autoridades locais acreditam que as mortes estejam diretamente relacionadas a quadros de overdose.

Após o incidente, a residência e parte do terreno ao redor foram imediatamente isolados. A polícia informou que a substância não representa uma ameaça à população em geral e trabalha com a suspeita de que a contaminação ocorra por contato, e não pelo ar. Simultaneamente, a prefeitura descartou a possibilidade de que o mal-estar tenha sido causado por exposição a monóxido de carbono ou vazamento de gás natural.

Ao todo, quase 20 pessoas precisaram passar por rigorosos protocolos de avaliação e descontaminação no Hospital da Universidade do Novo México em decorrência do caso. As investigações continuam para identificar a natureza exata do produto químico.

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