Três homens são encontrados mortos dentro de carro na frente de escola

Três homens foram encontrados mortos dentro do carro em um estacionamento de uma escola na manhã desta segunda-feira (14). Um outro rapaz que estava no veículo com vida foi levado ao hospital, mas ainda não se sabe qual o quadro de saúde dele.

Nenhum deles apresentavam sinais de ferimentos para uma suposta agressão. Mesmo com a situação, as aulas continuaram normais na escola.

Segundo o Distrito Escolar da região, um dos homens que estavam no veículo apresentava embriaguez. Para evitar que os estudantes vissem a cena, os ônibus foram estacionados em posições diferentes às de costume.

A situação aconteceu em Indianápolis, nos Estados Unidos. O caso segue em investigação.

