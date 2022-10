Três homens armados tentam invadir casa de Di María na Itália e um acaba preso

(via Agência Estado)

O meia argentino Di María viveu horas de pesadelo nesta quinta-feira, em Turim, quando três homens armados tentaram invadir sua casa para cometer assalto. Sua mulher a as duas filhas, além do companheiro de Juventus, Vlahovic, estavam no local. Graças ao sistema de segurança, os bandidos acabaram desistindo do crime e um ainda acabou preso.

Desde quando sofreu uma ameaça de assalto semelhante em Manchester, em 2015, época na qual defendia o Manchester United, que o meia optou pela utilização do sistema de segurança. De acordo com La Gazzeta dello Sport, o armador da Juventus acabou salvo justamente pelas câmeras, que flagraram os assaltantes e acabou induzindo-os à fuga.

A polícia italiana acabou acionada rapidamente e ainda conseguiu prender um dos assaltantes próximos do local. Os outros dois conseguiram fugir, mas as rondas continuaram por algum tempo em Corso Picco, área de Gran Madre, em Turim, onde reside o argentino.

De acordo com os policiais, o homem detido "seria interrogado nas próximas horas" para fazer a reconstituição dos fatos e pressionado para entregar os outros dois criminosos que participaram da tentativa de assalto."

VÍTIMA PELA TERCEIRA VEZ

Além do crime desta quinta-feira, Di María já havia sido alvo de ladrões que tentaram invadir sua casa também na Inglaterra, em 2015, quando defendia o Manchester United, e em 2021, na França, na passagem pelo PSG. A primeira vez a residência estava vazia em Cheshire e os ladrões fugiram após o alarme da porta dos fundos disparar. Em março de 2021, ele enfrentava o Nantes quando ocorreu o crime, com furto em um cofre com sua família na residência.