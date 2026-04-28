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AÇÃO DA PF E PCSC

Três crianças são resgatadas durante megaoperação contra abuso infantil em SC

O resgate ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a crimes de abuso sexual infantojuvenil

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 20:58:43 Editado em 28.04.2026, 20:58:36
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Três crianças são resgatadas durante megaoperação contra abuso infantil em SC
Autor A ação integra a Operação Proteção Integral IV, que ocorre em todo o Brasil e em outros 15 países - Foto: PF

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil de Santa Catarina resgatou três crianças vítimas de exploração sexual nesta terça-feira (28) em Santa Catarina. O resgate ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a crimes de abuso sexual infantojuvenil nas cidades de Imbituba, São José e Florianópolis. A ação integra a Operação Proteção Integral IV, que ocorre em todo o Brasil e em outros 15 países.

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Em todo o território nacional, a Operação Proteção Integral IV cumpriu 159 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva. Nenhuma das prisões ocorreu em Santa Catarina. Segundo a PF, no Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), o foco da operação foi a identificação de suspeitos que produzem e distribuem conteúdos criminosos.

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A operação integra um esforço coordenado entre forças policiais nacionais e internacionais, com o objetivo de desarticular redes criminosas que atuam contra menores, especialmente no ambiente digital.

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Conforme a PF, a investigação mostrou que o aliciamento ocorre, na maioria das vezes, em plataformas de jogos e redes sociais populares entre jovens. “A repressão é necessária, mas a vigilância dos pais no ambiente digital é a primeira barreira contra esses predadores”, afirma a corporação em nota.

As equipes utilizam softwares avançados de perícia forense digital para rastrear o compartilhamento de arquivos, mesmo em camadas mais profundas da internet, como a Deep Web. Em Santa Catarina, os equipamentos apreendidos (celulares, computadores e HDs) serão periciados em Florianópolis para identificar novas ramificações da rede criminosa.

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abuso infantil Exploração Sexual Polícia Federal segurança infantil
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