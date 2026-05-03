Três crianças morrem em incêndio ao serem deixadas sozinhas em casa pela mãe

Três crianças, com idades entre 11 meses e seis anos, morreram carbonizadas na manhã deste domingo (3) após um incêndio atingir a casa onde moravam no município de Serrinha, no interior da Bahia. As vítimas haviam sido deixadas sozinhas na residência pela mãe no momento da tragédia. Uma quarta criança, que também estava no imóvel, conseguiu escapar das chamas com vida. A mulher foi localizada pelas autoridades e presa em flagrante.

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O incidente acionou as equipes de emergência locais, que conseguiram controlar o fogo, mas não a tempo de salvar as três vítimas, que não resistiram aos ferimentos. Após a contenção das chamas, os órgãos competentes expediram as guias necessárias para a realização da perícia técnica no local e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal. A origem do incêndio ainda está sendo apurada.

A mãe dos menores, que teria saído de casa para ir a uma festa, foi conduzida imediatamente para a delegacia da região, onde permanece custodiada e à inteira disposição da Justiça. O caso agora segue sob a investigação da 1ª Delegacia Territorial de Serrinha, que aguarda os laudos periciais e deve colher depoimentos para esclarecer detalhadamente as circunstâncias que levaram à fatalidade.