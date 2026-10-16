Três crianças e um adulto morrem em tiroteio em escola primária nos Estados Unidos

Um ataque a tiros na escola primária Silver Rail, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, deixou quatro mortos na tarde de quinta-feira (15). Entre as vítimas fatais estão três crianças e um adulto, além do próprio atirador, um jovem de 16 anos que também morreu no local. A instituição atende estudantes do jardim de infância ao quinto ano, faixa etária que abrange crianças entre 5 e 11 anos.

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As primeiras ligações para os serviços de emergência foram registradas por volta das 13h no horário local, relatando inicialmente um indivíduo disparando contra um veículo nas proximidades. Pouco depois, novas chamadas pelo 911 informaram que o suspeito havia invadido a escola e aberto fogo no interior do prédio.

Equipes policiais chegaram ao estabelecimento cerca de três minutos após o alerta inicial e já encontraram o atirador sem vida. As autoridades locais ainda investigam quem efetuou o disparo contra o jovem, trabalhando inclusive com a hipótese de que ele tenha sido atingido por um pedestre que testemunhou a ação.

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Pelo menos duas pessoas foram socorridas e levadas a hospitais da região, mas o estado de saúde e a contagem exata de feridos não foram divulgados pelas autoridades. Após os disparos, os agentes realizaram a evacuação de emergência das salas de aula e reforçaram a segurança ao redor da escola e de uma igreja vizinha, utilizada como ponto de reencontro entre os alunos e seus familiares. As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação do crime.