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Três apostas dividem prêmio milionário da Lotofácil 3719; veja o resultado

Ganhadores vão receber mais de R$ 1,3 milhão cada um; confira as cidades dos sortudos

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 13:38:11 Editado em 25.06.2026, 13:38:04
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Três apostas dividem prêmio milionário da Lotofácil 3719; veja o resultado
Autor Lotofácil permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. - Foto: © MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3719 da Lotofácil, realizado na manhã desta quinta-feira (25) no Espaço da Sorte, em São Paulo, e vão dividir o prêmio principal. Cada bilhete ganhador receberá o valor de R$ 1.300.038,85. Os sortudos são das cidades de Lauro de Freitas (BA), com uma aposta simples feita por canais eletrônicos; Fortaleza (CE), por meio de um bolão com 20 números; e Cataguases (MG), com um jogo simples. Com o resultado, o prêmio principal da modalidade não acumulou para o próximo sorteio, programado para esta sexta-feira (26) e que vai pagar R$ 10 milhões.

-LEIA MAIS: Veja o resultado da Lotofácil concurso 3719 desta quinta-feira (25)

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Os números sorteados foram 02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

Além da faixa principal, a Caixa Econômica Federal premiou 381 apostas que acertaram 14 dezenas, com R$ 1.716,76 para cada uma. Na faixa de 13 acertos, houve 12.455 bilhetes premiados com R$ 35,00. Outras 135.914 apostas fizeram 12 acertos e vão levar R$ 14,00, enquanto 714.638 apostadores acertaram 11 números e recebem R$ 7,00 cada.

O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira por conta do jogo da seleção contra a Escócia na noite de quarta-feira (24). Não haverá novo sorteio da Lotofácil na noite desta quinta (25).

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Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso, a Lotofácil permite marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50 e garante uma chance de acerto em pouco mais de 3,2 milhões. O valor do jogo e a probabilidade de vitória aumentam progressivamente conforme o volume de dezenas escolhidas, chegando ao limite de 20 números, que custa R$ 54.264,00 e eleva a chance de ganho para uma em 211. Existe ainda a opção da Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, e a Teimosinha, que permite repetir o mesmo jogo por até 24 concursos consecutivos.

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