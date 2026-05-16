Três apostas dividem prêmio da Lotofácil e levam quase R$ 467 mil cada

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso 3686 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira, e vão dividir o prêmio principal da loteria. Cada ganhador receberá R$ 466.940,73.

- LEIA MAIS: Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 65 milhões neste sábado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de Belo Horizonte (MG), Araruama (RJ) e Feira de Santana (BA).

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 23, 24 e 25.

Além dos vencedores do prêmio principal, outras 322 apostas acertaram 14 números e irão receber R$ 1.303,10 cada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Caixa Econômica Federal informou ainda que:

10.679 apostas fizeram 13 acertos e ganham R$ 35;

118.413 apostas acertaram 12 dezenas e recebem R$ 14;

577.708 jogos tiveram 11 acertos e faturam R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado neste sábado (16) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Chances de ganhar

Na aposta simples da Lotofácil, em que o jogador escolhe 15 números, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em cerca de 3,2 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem decide apostar mais números aumenta as chances de vitória, mas também paga mais caro. Com 20 dezenas, por exemplo, a chance passa para uma em 211 apostas.

Bolão

A Lotofácil também permite apostas em grupo por meio de bolões oficiais da Caixa. O valor mínimo é de R$ 14, e as cotas individuais devem ser de pelo menos R$ 4,50. Dependendo da quantidade de dezenas escolhidas, o bolão pode ter até 100 participantes.