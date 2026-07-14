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Três apostas acertam na Lotofácil 3734 e faturam prêmio de R$ 473 mil cada

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (14), é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 08:28:19 Editado em 14.07.2026, 08:28:27
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Três apostas acertam na Lotofácil 3734 e faturam prêmio de R$ 473 mil cada
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (13), o concurso 3734, e premiou apostadores com R$ 473.309,60 para quem acertou 15 dezenas, que foram 02, 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25.

Apostas premiadas com 15 dezenas são duas de Fortaleza (CE) e uma de Campinas (SP).

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 453 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 938,90.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 12244 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 129770 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 595533 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (14), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas Loteria lotofacil premiações resultado lotofacil resultado lotofácil 3734
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