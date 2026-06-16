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Três apostadores faturam prêmio de R$ 564 mil da Lotofácil 3711

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (16), é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 08:30:04 Editado em 16.06.2026, 08:39:34
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Três apostadores faturam prêmio de R$ 564 mil da Lotofácil 3711
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50 - Foto: Reprodução/Pixabay

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta segunda (15), o concurso 3711, e premiou apostadores com R$ 564.827,34 para quem acertou 15 dezenas, que foram 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25.

📰 LEIA MAIS: Agenda da Copa: três partidas movimentam a rodada desta terça-feira (16)

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Entre os que acertaram as 15 dezenas, 3 apostas ganhadoras:

Porto Alegre/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Lages/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

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Ouroeste/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 292 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.738,23. Entre eles está um morador de Apucarana.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10204 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 111832 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 570148 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (16), é de R$ 2 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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