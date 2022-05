Trens do metrô descarrilam e tombam após colisão nesta terça

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (31), dois trens do metrô de Salvador, Bahia, tombaram após um deles bater em um vagão de serviço, especificamente um caminhão de alinhamento, na região da Estação Pirajá.

Conforme informações do g1, dois trabalhadores e quatro passageiros ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para hospitais da cidade. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas, porém os órgãos de saúde de Salvador informam que nenhuma delas sofreu ferimentos graves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o lugar do acidente e resgataram as vítimas. Três delas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), uma para o Hospital Municipal de Salvador e as outras duas foram levadas para uma unidade particular.



Imagens gravadas no local mostram que a parte da frente de um dos trens descarrilou, depois dessa batida. Por causa do descarrilamento, o trem tombou e atingiu a outra composição, que estava no trilho ao lado.



Em outros vídeos feitos dentro do trem, os passageiros aparecem sendo retirados dos vagões por trabalhadores uniformizados. Essas pessoas não aparentavam ferimentos e precisaram andar pelos trilhos do metrô.





