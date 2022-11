Trend TikTok: veja os riscos de usar sangue menstrual na pele

Da Redação

O TikTok é responsável pela difusão de muitas tendências inusitadas: truques de maquiagem, dicas de penteados e até treinos. Algumas dão certo, mas outras, por sua vez, podem representar sérios riscos para a saúde.

Uma dessas trends é a Period Mask ou Menstrual Mask, que significa máscara de menstruação, em tradução livre. A técnica consiste em aplicar o sangue da própria menstruação com o intuito de obter resultados de uma máscara facial comum.

Os tiktokers afirmam que o sangue menstrual contém todas as células-tronco e nutrientes que a pele e o corpo precisam.

Especialistas comentam

No entanto, especialistas não só discordam, como condenam o método. Em entrevista ao site The Sun, a especialista em cuidados com a pele Elizabeth Rimmer, da London Professional Aesthetics, garantiu que a prática pode causar infecções e inflamações no rosto.

“Meu conselho: fique longe disso e concentre-se mais em tratamentos comprovados para a pele”, recomenda.

A dermatologista Joyce Park, fundadora da clínica Skin Refinery, também alertou sobre os riscos em vídeo publicado no seu perfil do TikTok. “O sangue menstrual é uma mistura de células epiteliais derramadas do revestimento uterino, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos”, salientou. De acordo com a expert, ele pode ser facilmente contaminado com micróbios, bactérias ou fungos, e isso pode se espalhar para a pele.

“Se você tem infecções sexualmente transmissíveis, você também pode espalhar isso para sua pele facial usando sangue menstrual contaminado”, destacou Joyce.

Mesmo com diversos alertas sobre os perigos, muitos influenciadores continuam difundindo a ideia em seus perfis. A tiktoker Paige Morgan é um exemplo. A jovem afirma usar o método de três a cinco vezes por semana. “Os benefícios que tive são muito bons. Eu realmente recomendo este método de usar uma máscara feita por você mesma.”

Informações do Metrópoles.

