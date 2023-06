Trem descarrila na Índia e deixa 207 mortos

Quatro vagões do trem Coromandel Express descarrilaram nesta sexta-feira (2), no distrito de Balasore, em Odisha, localizado no leste da Índia. Aproximadamente 207 pessoas morreram e 900 foram hospitalizadas, de acordo com a Reuters.

A colisão ocorreu depois do Coromandel bater de frente com um trem de carga, conforme informou autoridades locais.

O Coromandel Express, que vai de Calcutá a Chennai, descarrilou após a colisão e caiu na pista oposta. De acordo com o jornal Asian News International, após algum tempo, outro trem colidiu com os vagões descarrilados, resultando em mais um acidente, informou o jornal.

Cerca de 200 ambulâncias foram acionadas para socorrer as vítimas. Centenas de jovens fizeram fila do lado de fora de um hospital do governo em Soro, em Odisha, para doar sangue.

Com informações do g1

