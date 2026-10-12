Trave de futebol cai e mata menina de 3 anos durante festa do Dia das Crianças no Paraná

Uma criança de 3 anos de idade morreu após ser atingida pela queda de uma trave de futebol quando participava de uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, neste domingo, 11, em Imbaú, no interior do Paraná. Heloise da Silva Cruz chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

De acordo com a polícia, a criança brincava em um evento organizado pela própria comunidade no local conhecido como Campo do Bonifácio, quando a trave de metal desabou, atingindo Heloise no abdômen. Ela foi socorrida e levada para o hospital da cidade, mas não resistiu.

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O acidente e o falecimento da menina levou a prefeitura de Imbaú a adiar a Festa do Dia das Crianças que seria realizada nesta segunda-feira, dia 12. "Em respeito a este momento de luto e tristeza que atinge nossa comunidade, entendemos que este não é o momento para a realização da festividade", diz a nova do governo municipal.

A nova data será divulgada oportunamente. A prefeitura divulgou também uma nota de pesar pelo falecimento da criança. "Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos, trazendo força e serenidade para enfrentar este momento de imensa dor", diz o texto.

Heloíse da Silva Cruz está sendo velada em casa, na localidade de Imbauzinho. O sepultamento está previsto para às 17h30 desta segunda-feira, no Cemitério São José.

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Outros casos este ano

Este é o terceiro acidente envolvendo morte de criança por queda de trave de futebol registrado neste ano no estado. Os outros dois foram no primeiro semestre, em escolas da região central do Paraná.

O primeiro aconteceu em fevereiro, em uma escola municipal rural de Marquinho. A vítima tinha 7 anos de idade. Segundo a Prefeitura, o menino estava com a turma realizando atividades na quadra de esportes quando se pendurou na trave, que tombou sobre ele.

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O outro foi em abril, em uma escola particular de Prudentópolis. Uma menina de 3 anos foi atingida pela trave após outras crianças se pendurarem no equipamento durante uma atividade recreativa na quadra. Socorristas passaram uma hora tentando reanimá-la, mas ela não resistiu.